Marcelo D' Salette e Hugo Canuto falam sobre histórias em quadrinhos na Flica

Juntos pela quarta vez para falar de literatura, os quadrinistas Hugo Canuto e Marcelo D'Salete apresentaram a "casadinha" pela primeira vez na Bahia neste sábado (26), durante o penúltimo dia da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica). Os escritores participaram da mesa "Quer Que Eu Desenhe? Perspectivas Negras nos Quadrinhos", mediada pela jornalista Luana Assiz.

Durante a conversa, Marcelo D'Salette, que tem formação em Artes Plásticas, falou sobre os onze anos de pesquisa que envolveram os livros Cumbe e Angola Janga, pelo qual venceu o 60º Prêmio Jabuti na categoria História em Quadrinhos em 2018. "Sempre tenho em mente que tentei fazer uma boa obra de ficção, mas respeitando os fatos históricos, os documentos que temos. Fui buscar o que se sabia sobre Palmares, e trazer diversos personagens, além da figura mais conhecida que é Zumbi. Quis resgatar e respeitar eventos, mas tem coisas que temos de fazer pela ficção", ressaltou.

Hugo Canuto explicou que sua obra, O Conto dos Orixás, surgiu com o intuito de, através da arte, fazer uma mudança numa sociedade extremamente intolerante. "De alguma maneira, todos nós temos dever de zelar por essa cultura que nos moldou, moldou nossa forma de ver o mundo,de se relacionar com a natureza", disse sobre ao candomblé. O quadrinista também destacou que, por conta da intolerância, ainda há medo e mesmo um desprezo sobre assuntos ligados a essa herança ancestral.

"Esses livros têm potencial enorme de transformação, nós precisamos connhecer essas histórias para nos sensibilizarmos com os outros. Daí o poder das imagens, daí o poder dos quadrinhos. Precisamos disputar essas narrativas, e mais que isso debater sobre essa história, e a nossa realidade hoje. E quem sabe assim a gente pode mudar esssa realidade terrível que está aí".

Os autores também comentaram sobre a ideia de que as histórias em quadrinhos são exclusivamente voltadas para o público infantil, algo forte no Brasil. "É algo muito positivo que tenhamos um autor como Mauricio de Souza com essa projeção, mas por outro lado isso reforçou a ideia de que quadrinhos é só para crianças. Não é bem assim. O quadrinho é uma midia tão complexa como o cinema e a literatura, e por conta disso ele pode contar histórias muito complexas", explica Marcelo D'Salette.

Para ele, essa complexidade não significa que uma literatura é melhor que a outra. "São formas de significar diferentes, às vezes com um impacto ainda maior", acredita. A opinião é compartilhada por Hugo Canuto, para quem o casamento das imagens com as palavras causa outro impacto, inclusive mais difícil de ser alcançado.

As lacunas presentes na educação básica e a possibilidade de uma construção crítica a partir da invisibilidade e do apagamento de determinadas histórias também foram temas da discussão. "Revi muito da minha história pessoal, familiar, na pesquisa para o livro. Também compreendi as relações entre Brasil e África ( epecialmete Angola, Benin, Nigeria). É uma historia que a gente conhece muito pouco pelas escolas, e que hoje está sendo revisitada", destacou Marcelo D'Salette.

Para Hugo Canuto, há um apagamento intencional de certas narrativas. "Eu acho que o caminho da arte torna possível produzir essas reflexões, essa mentalidade crítica. Quantos de nós conhecemos o candomblé? As pessoas têm medo. Não vou nem entrar no campo da crença, mas da cultura. Lembrem como foi a luta para o iorubá ser reconhecido como patrimônio imaterial em Salvador", destacou.

"Trabalhos como os nossos são capazes de incentivar novos criadores a falar sobre nossas história. Acredito que Cachoeira é uma cidade que resgatou sua forma de resistência, é o coração espiritual da Bahia, uma cidade que serve de referência para pensarmos uma sociedade mais democrática, plural" - Hugo Canuto