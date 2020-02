Marcelo Demoliner volta ao Top 50 do mundo de duplistas do tênis

Campeão no último final de semana do ATP 250 de Córdoba, na Argentina, em parceria com o holandês Matwe Middelkoop, Marcelo Demoliner voltou a figurar no Top 50 do ranking de duplistas da ATP. Na atualização desta segunda-feira (10) da lista, o brasileiro passou a figurar na 48ª colocação.

Demoliner subiu 10 posições na lista, passando a somar 1.745 pontos. Middelkoop, seu parceiro na conquista do ATP 250 argentino, atingiu o 53.º lugar, tendo saltado seis postos nesta atualização.

O gaúcho é o terceiro brasileiro mais bem colocado no ranking. Ele ainda está atrás de Marcelo Melo, que ascendeu uma posição, para o nono lugar, mesmo sem ter atuado na última semana, e Bruno Soares, o 23.º colocado.

O ATP 250 de Córdoba contou com a participação de outros dois brasileiros em sua chave de duplas: Fernando Romboli e Thiago Monteiro, que caíram nas quartas de final. Eles estão em 97.º e 467.º lugar, respectivamente.

Monteiro, aliás, disputou a chave de simples em Córdoba e foi eliminado na primeira rodada. Ele continua sendo o único brasileiro entre os 100 melhores do mundo, mas perdeu três posições e agora ocupa o 92.º lugar.

Essa lista continua sendo liderada pelo sérvio Novak Djokovic, com 9.720 pontos, seguido, em ordem, pelo espanhol Rafael Nadal, pelo suíço Roger Federer, pelo austríaco Dominic Thiem e pelo russo Daniil Medvedev, que fecha o Top 5. O grego Stefanos Tsitsipas segue em sexto lugar, à frente do alemão Alexander Zverev e do italiano Matteo Berrettini.

O francês Gael Monfils permaneceu em nono lugar após ser campeão do ATP 250 de Montpellier, na França. E o belga David Goffin, que parou nas semifinais do mesmo evento, é o 10.º colocado.

Vice-campeão em Córdoba, o argentino Diego Schwartzman segue na 14.ª posição. O ganhador foi o chileno Cristian Garín, que galgou cinco postos e agora é o 26.º. O checo Jiri Vesely se tornou o número 72 do mundo, subindo 35 posições, após ser campeão em Pune, na Índia.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 9.720 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 9.395

3.º - Roger Federer (SUI) - 7.130

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 7.045

5.º - Daniil Medvedev (RUS) - 5.890

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.745

7.º - Alexander Zverev (ALE) - 3.885

8.º - Matteo Berrettini (ITA) - 2.860

9.º - Gael Monfils (FRA) - 2.860

10.º - David Goffin (BEL) - 2.600

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.400

12.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.360

13.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 2.360

14.º - Diego Schwartzman (ARG) - 2.325

15.º - Andrey Rublev (RUS) - 2.174

16.º - Denis Shapovalov (CAN) - 2.120

17.º - Karen Khachanov (RUS) - 1.995

18.º - John Isner (EUA) - 1.940

19.º - Benoit Paire (FRA) - 1.738

20.º - Nick Kyrgios (AUS) - 1.690

92.º - Thiago Monteiro (BRA) - 634

176.º - João Menezes (BRA) - 286

206.º - Thiago Wild (BRA) - 235