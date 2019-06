Marcelo Falcão faz show em Salvador neste domingo (30)

O rapper Marcelo Falcão volta a Salvador e se apresenta domingo no Trapiche Barnabé. O show faz parte da grade de atrações do festival Budweiser Basement, que acontece durante os meses de junho e julho na casa de shows.

A festa traz, além do ex- vocalista da banda O Rappa, outros nomes conhecidos da música alternativa brasileira, como a pernambucana Duda Beat, o também rapper Emicida, Silva e os grupos baianos Attooxxá e Afrocidade. Junto com Falcão, sobem ao palco o cantor Pedro Pondé o DJ Roger N’roll, que fazem a abertura do evento, a partir das 16h.

No repertório, Marcelo Falcão apresenta as novas canções do seu primeiro álbum na carreira solo, Viver (Mais Leve Que o Ar), lançado este ano também com a turnê homônima, que passou em Salvador em abril. Entre as principais canções estão Viver, com participação de Lula Quiroga, Hoje Eu Decidi e Mais Leve Que o Ar.

Show de Marcelo Falcão

O quê: Budweiser Basement com Marcelo Falcão, Pedro Pondé e DJ Roger N’roll

Quando: Domingo (30), às 16h

Onde: Trapiche Barnabé (Comércio)

Ingresso: R$ 50

Venda: Sympla