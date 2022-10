Marcelo Guimarães Filho é excluído do quadro de sócios do Bahia

Destituído da presidência do Bahia em 2013, o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho está definitivamente fora do Esquadrão. Nesta segunda-feira (17), os sócios do tricolor votaram pela exclusão de Marcelinho do quadro social do clube.

A opção pela exclusão do ex-presidente recebeu 2.914 votos, o que representou 98,31% dos participantes. A absolvição foi votada por 28 sócios, enquanto 22 abstenções foram registradas. A decisão foi tomada durante Assembleia Geral Extraordinária em que os associados puderam votar presencialmente, na Fonte Nova, ou online.

Marcelo Guimarães Filho foi eleito presidente do Bahia em dezembro de 2008 e comandou o clube até julho de 2013, quando foi destituído do cargo. O ex-dirigente foi removido do quadro de sócios em 2017, mas entrou com recurso. Agora, ele foi excluído de forma definitiva.

Durante a Assembleia, também foi votada a exclusão de Ruy Accioly, antigo conselheiro e que ocupou cargos de gerência no Bahia. Assim como no caso de Marcelo Guimarães Filho, Ruy Accioly não poderá recorrer da decisão. A saída definitiva do ex-conselheiro recebeu 2.854 votos (96,29% do total). A permanência recebeu 53 votos. Outros 57 sócios se abstiveram da decisão.

Na mesma reunião, os sócios ainda decidiram sobre o tema da exposição temporária que funcionará no Museu do Bahia durante a Copa do Mundo, entre novembro e dezembro. A exposição será sobre os atletas do Esquadrão que já defenderam a Seleção Brasileira.