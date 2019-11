Marcelo Jeneci apresenta novo álbum em Salvador

O cantor e compositor Marcelo Jeneci apresenta o álbum Guaia, lançado em agosto, na edição desta sexta (29) do Toca!.

No trabalho, Jeneci volta às origens ao homenagear o bairro em que cresceu, Guaianazes. O disco traz experimentos musicais que se juntam à famosa sanfona do artista, em uma mescla de sons acústicos, sintéticos e regionais. O repertório mistura sucessos dos dois primeiros álbuns e novas canções, algumas em parceria com Arnaldo Antunes, Chico César e José Miguel Wisnik, entre outros.

Marcelo Jeneci (voz, sanfona e teclados) estará acompanhado por Rafa Cunha (bateria e samplers).

Confira Aí Sim, uma das faixas do novo álbum.

Serviço

O quê: Marcelo Jeneci

Onde: Pátio do Goethe-Institut (Vitória)

Quando: Sexta, dia 29 de novembro, às 18h30

Ingresso: R$ 50 | R$ 25. Clube CORREIO: 20% de desconto

Vendas: Sympla e lojas Haus Kaffee e Soul Dila