Marcelo Jeneci apresenta novo álbum pela primeira vez em Salvador

O cantor Marcelo Jeneci traz a Salvador show do recém-lançado álbum Guaia. A apresentação acontece no Goethe Institut (Corredor da Vitória), nesta sexta-feira (29), dentro do projeto Toca!, e integra sequência inédita de quatro edições semanais consecutivas de projeto.

A banda Panteras Negras começou a sequência fazendo as honras da casa para Luedji Luna e Okwei Odili, numa noite que celebrou a música e a mulher pretas. Depois de Jeneci, se apresentam nas próximas semanas Vanguart e Carne Doce, que fazem shows nas noites de sábado. Todos os ingressos estão à venda online na Sympla, e sem taxa de serviço no Haus Kaffee e nas lojas Soul Dila dos shoppings Barra e Salvador.

Marcelo Jeneci volta às origens em seu terceiro álbum, ao homenagear o bairro em que cresceu, Guaianazes. O novo álbum conta com composições realizadas em parceria com Arnaldo Antunes, Chico César, José Miguel Wisnik, entre outros.

O disco lançado em agosto deste ano sucede o solar De Graça (2013) e traz experimentos musicais que se juntam à famosa sanfona do cantor e compositor, em uma mescla de acústicos, sintéticos e regionais que resgatam a trajetória de Jeneci ao longo de sua formação musical.

No show, ele comanda a sanfona e o teclado, e estará acompanhado de Rafa Cunha na bateria e samplers. No repertório, seus maiores sucessos, novas canções, entre outras.

SERVIÇO

TOCA! apresenta: Marcelo Jeneci (SP) – Guaia

Data: sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Abertura da casa: 18h30

Local: Pátio do Goethe-Institut: Av. Sete de Setembro, n° 1.809, Corredor da Vitória

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: Lote 1: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira)

Lote 2: R$ 30 (meia) / R$ 60 (inteira)

* Assinantes do Clube Correio têm 20% de desconto. Será cobrada a carteirinha acompanhada de um documento de identificação original com foto na portaria.