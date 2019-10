Marcelo Melo avança às quartas nas duplas do tênis em Xangai

Marcelo Melo está classificado às quartas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Xangai. Nesta quinta-feira (10), o brasileiro e o polonês Lukasz Kubot conquistaram o segundo triunfo no evento chinês ao superarem o indiano Rohan Bopanna e o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 107/, em 1 hora e 27 minutos. Assim, se mantiveram firmes na defesa do título conquistado em 2018.

Em busca de uma vaga nas semifinais, Melo e Kubot vão enfrentar o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek, na repetição da reedição da final do Torneio de Pequim, um ATP 500, na semana passada, em que brasileiro e polonês foram derrotados.

"Hoje foi mais um jogão. Nós fizemos um excelente primeiro set. Conseguimos abrir um break no segundo. Eles recuperaram, passaram a jogar muito bem também. E aí no match tie-break fomos superiores. Quase todos os pontos foram de alto nível", analisou Melo.

Nesta quinta-feira (10), Melo e Kubot obtiveram quebra de serviço no nono game do primeiro set, fechando a parcial na sequência. Ele chegaram a abrir 2/1 no segundo set, mas permitiram a virada dos oponentes para 4/2, que depois deram o troco com o triunfo por 6/3. Mas o brasileiro e o polonês reagiram e venceram o match tie-break.

"Ficamos felizes. Tivemos um começo muito bom, depois eles passaram a jogar muito bem e acabamos definindo no match tie-break. Agora jogamos novamente contra o Dodig e o Polasek. Vamos montar a estratégia de novo, ir para cima, para ver se desta vez conseguimos a vitória", completou Melo.

Simples

Pela chave de simples, os seis primeiros cabeças de chave avançaram às quartas de final em Xangai, com destaque para os triunfos de Novak Djokovic, o atual campeão do Masters 1000 chinês, e Roger Federer.

Número 1 do mundo, Djokovic precisou de 1h14 para fazer 7/5 e 6/3 no norte-americano John Isner, numa partida com nove aces para cada tenista, passando a somar dez vitórias em 12 jogos disputados contra o 17º colocado no ranking da ATP. Nas quartas de final, ele vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas, que bateu o polonês Hubert Hurkacz por 7/5, 3/6 e 7/6 (7/5), sendo que o confronto direto está empatado em 1 a 1.

Em 1h54, Federer passou pelo belga David Goffin por 7/6 (9/7) e 6/4, sendo que o suíço esteve em dificuldades na primeira parcial, tanto que o oponente sacou para fechá-la em 6/5, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade. O adversário de Federer nas quartas de final será o alemão Alexander Zverev, o número 6 do mundo, que derrotou o russo Andrey Rublev, por 6/0 e 7/6 (7/4). O confronto direto está empatado em 3 a 3.

O russo Daniil Medvedev venceu o canadense Vasek Pospisil por 7/6 e 7/5 e enfrentará o italiano Fabio Fognini, que bateu Karen Khachanov, também da Rússia, por 6/3 e 7/5. E o austríaco Dominic Thiem, que derrotou o georgiano Nikoloz Basilashvili por 6/3 e 6/4, medirá forças com o italiano Matteo Berrettini, que fez 7/6 (7/5) e 6/4 no espanhol Roberto Bautista-Agut.