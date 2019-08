Marcelo Ramos e Henricão, campeão de 59, serão homenageados pelo Bahia

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia vai conceder o Diploma do Mérito Esportivo 2019 ao ex-atacante Marcelo Ramos, ídolo do clube, e ao zagueiro Henricão, campeão brasileiro de 1959,. A honraria é oferecida em homenagem aos relevantes serviços prestados ao tricolor no âmbito esportivo e será entregue na cerimônia que será realizada sábado (17), na Fonte Nova.

Na mesma ocasião, o jornalista e escritor Nestor Mendes Júnior e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Henrique Garcia de La Torre, receberão a Comenda Waldemar Costa.

Henricão é um dos poucos campeões da primeira estrela tricolor ainda vivos, assim como o goleiro Nadinho. O ex-zagueiro mora no Rio de Janeiro.

Marcelo Ramos é o sexto maior artilheiro da história do Bahia com 128 gols marcados. Ele teve duas passagens pelo tricolor: a primeira de 1991 a 1994, com três títulos baianos conquistados no período, e a segunda em 2008. Na época, era chamado apenas de Marcelo - o sobrenome foi adotado no Cruzeiro, para diferenciar do então zagueiro Marcelo Djian.

Além do Bahia, Marcelo atuou no Cruzeiro, onde foi campeão da Libertadores em 1997, PSV (Holanda), Palmeiras, São Paulo, Nagoya Grampus (Japão), San Frecce Hiroshima (Japão), Corinthians, Vitória, Atlético Nacional (Colômbia), Atlético Goianiense, Santa Cruz e Athletico Paranaense.

Atualmente, o antigo craque é vice-presidente da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB) e participa de torneios de futebol máster. Além disso, também teve uma experiência recente como auxiliar técnico do Valeriodoce Esporte Clube, em Minas Gerais, e se prepara para atuar na área técnica de outras equipes de futebol.