Marcelo Sangalo curte show da mãe no meio do público

Apesar de estar sempre presente nos shows da mãe - normalmente visto em cima do palco, integrando a percussão da banda - Marcelo Sangalo se divertiu e mostrou muito carisma no meio do público durante show da cantora Ivete Sangalo em Praia do Forte, na noite de sábado (10).

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o primogênito da baiana se divertindo no evento que ocorreu no Tivoli Ecoresort, na cidade de Mata de São João, no litoral norte baiano, onde a família Sangalo tem uma casa.

"Gente como a gente", escreveu o autor do vídeo, ao gravar Marcelinho que também curtia a apresentação de Ivete.

O show da cantora Ivete Sangalo no Tivoli Ecoresort Praia do Forte foi em celebração ao Dia dos Namorados. A artista fez uma apresentação exclusiva, com um repertório repleto de sucessos.