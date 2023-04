Marcelo Sangalo participa de apresentação em projeto social de Praia do Forte

Marcelo Cady Sangalo, filho de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, marcou presença em uma apresentação do projeto social Forte Swing, nesta quinta-feira (20). O grupo de percussão, formado por crianças e adolescentes da Praia do Forte e região, se apresentou na inauguração da requalificação da Alameda do Sol, principal rua de Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia.



Em vídeos compartilhados na internet, Marcelo aparece tocando timbal, sendo pintado com figuras típicas do grupo baiano Timbalada e fala sobre o momento: “sempre sonhei em me apresentar na Praia do Forte”. Kiko, que é capoeirista e um dos organizadores do grupo social, elogia Marcelinho: “olha que menino massa”.



O projeto Forte Swing é organizado por Kiko e Débora Azzini e tem como professor o percussionista Del Specht, que é nativo de Praia do Forte e tem uma longa carreira musical. Outros grupos culturais locais também participaram do momento, como a Sinfônica Garcia D’ávila e os Os Paparutos.