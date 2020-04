Marcelo Tas apresenta novo formato do programa #Provoca

O programa #Provoca, apresentado pelo jornalista Marcelo Tas, estreia nesta terça, às 22h15, seu novo formato. Batizado de #ProvocaEmCasa, as entrevistas serão feitas remotamente por Tas, que debaterá, principalmente, temas relacionados à pandemia do novo coronavírus.

Para o primeiro episódio online, o apresentador recebe como convidados brasileiros que moram na Itália e Portugal, países que foram atingidos de maneira intença pelo Covid-19. Entre as figuras, está Taís Takehara, uma mineira que mora em milão, com o marido e o filho de 19 anos. Já em Lisboa, quem conta as histórias do dia a dia na Europa em meio ao isolamento é Barbara Rodrix e seu marido Rodolfo Rodrigues, que é jornalista. Eles se mudaram para Portugal em dezembro, procurando novas oportunidades na vida.

A tradicional participação do público cresce ainda mais durante esse modelo de programa. Além dos famosos tweets, os internautas poderão enviar vídeos, também durante a rede social, respondendo algumas perguntas que Tas faz no início do programa. Para ele, independente do formato que o #Provoca seja apresentado, a ideia é sempre “compartilhar aprendizados e trazer perguntas provocativas para o momento”, contou.

A partir desta terça-feira (7), às 22h15. Na TV Cultura e pelo YouTube