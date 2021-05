Marcia Castro faz live neste sábado, pelo projeto MPB em Movimento 

O projeto MPB em Movimento, que integra as ações do Petrobras Cultural, segue viajando de modo virtual por cidades do Norte e Nordeste. Neste sábado (15), a cantora baiana Marcia Castro traz para o público o resultado de suas andanças pelo mundo e experimentações, além da base da música da Bahia que está muito presente em seus trabalhos. A apresentação acontece às 21h nos canais MPB Play e Marcia Castro no YouTube.

MPB em Movimento é uma realização da Caderno 2 Produções com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei federal de Incentivo à Cultura - Ministério do Turismo. Em duas décadas integrando o programa Petrobras Cultural o projeto, que anteriormente se chamava MPB Petrobras, já levou a diversas cidades do nordeste grandes nomes da Música Popular Brasileira em mais de 500 shows, 20 cidades percorridas e mais de 1 milhão de espectadores nas apresentações. Agora em formato digital, os shows passam a atingir todo o Brasil.

