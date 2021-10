Márcia Castro festeja axé music em novo álbum

Nos anos 1990 e no início da década seguinte, quando a axé music viva seu auge, era comum dizer que um baiano apaixonado pelo ritmo era um "axezeiro". E a cantora Márcia Castro, que vivia a adolescência e o início da fase adulta naquela época, não tem o menor pudor em tomar para si o rótulo: "Comecei a brincar Carnaval aos 14 anos e daí em diante nunca fiquei sem brincar. Sempre fui pras festas , cantava as músicas, ia às lavagens...".

Mas ela diz que gostava mesmo era da música do Carnaval, mais até que da festa. Gostava tanto que resolveu lançar um disco celebrando o ritmo que marcou seus carnavais. O álbum Axé, o quinto de sua carreira, chega nesta quinta (21) às plataformas, com participação de nomes essenciais daquele movimento musical, como Margareth Menezes, Ivete Sangalo e Daniela Mercury. As canções, inéditas, tem compositores ligados ao ápice do axé, como Carlinhos Brown e Tenisson Del Rey, além de outros identificados com outros ritmos, como Russo Passapusso, Emicida e Nando Reis.

Mas a sonoridade em todas as canções remete muito aos carnavais dos anos 90. Para conceber o álbum junto com a cantora, foi convidado Marcus Preto, que assume a função de diretor artístico. Marcus é o responsável pelos mais recentes trabalhos de Gal Costa e também assinou a direção de álbuns de Erasmo Carlos, Nando Reis e Paulo Miklos.

Márcia explica a função de diretor artístico, que é diferente do produtor musical: "Marcus faz esse trabalho, que é o de pensar todo o conceito do trabalho. Ele procura saber, por exemplo, o que o artista quer comunicar e cuida disso. Decide com o artista que vai trabalhar no disco, quem vai produzir... Não pensa apenas nos elementos musicais".

A cantora diz que o desejo de gravar um disco com uma sonoridade bem baiana é antigo e chegou a fazer isso em seu álbum anterior, Treta, quando flertou com a atual vanguarda do estado, formada por bandas como BaianaSystem e Attooxxa e lançou-se na música eletrônica.

"Eu queria uma atmosfera baiana, mas aquele disco foi distante de tudo que eu fazia antes e meu público estranhou. Mas foi um trabalho muito sincero e talvez seja o meu disco mais 'biográfico'", diz a cantora.

E, como a intenção agora é celebrar o axé "raiz", a presença de vozes femininas que popularizaram o ritmo tornou-se natural. Márcia festeja a participação de Ivete (em Holograma), Daniela (As Paulinas dos Jardins) e Margareth (Arco-Íris do Amor). "Todas elas fazem parte da estruturação da música baiana e as vozes femininas que projetaram o axé. Margareth foi a primeira cantora de trio. Daniela pegou tudo que tava em ebulição na época e fez aquele show antológico no Masp (em São Paulo) e Ivete é o nosso pilar mais pop, é a prova de que o axé é uma música brasileira".

Diversidade

Já está no YouTube o clipe da faixa Ver a Maravilha (Teago Oliveira), em que Márcia aparece ao lado de sua amada, Fernanda, e da pequena Maria Flor, filha das duas. O clipe celebra a felicidade e as relações homoafetivas. "A maternidade homoafetiva me trouxe o desejo de transformar a sociedade, de tornar esse amor visível para todos. Temos que ajudar a construir um mundo que abrace cada vez mais a diversidade".

A cantora festeja a maternidade, mas sabe que a realidade não é aquela dos contos de fadas: "É cansativo, mais cansativo que tudo o que falam. É trabalhoso, a vida se transforma, mas, ao mesmo tempo, traz um novo sentido pra vida, para tudo. Tudo fica mais preenchido".