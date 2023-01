Marcia Castro retoma projeto de verão e faz prévia no palco do camarote Expresso 2222

(Divulgação)

Marcia Castro está de volta ao Carnaval

A cantora baiana Marcia Castro vai reativar o projeto Pipoca Muderna. Na segunda-feira (20) de Carnaval, antes de sair com o trio pelas ruas de Salvador, a artista fará uma prévia no camarote Expresso 2222 do que vai apresentar aos foliões na rua. O trio Pipoca Muderna é uma atualização do projeto Pipoca Moderna, onde Marcia reúne diversos artistas da música brasileira, intercambiando seu repertório e criando um show diferente a cada apresentação. Já o Expresso, após dois anos estacionado, em função da pandemia, retoma suas atividades sob o comando de Flora e Gilberto Gil celebrando sua 23ª edição em 25 anos de existência. O camarote vbolta ao Edifício Oceania e vai homenagear os 50 anos de lançamento do icônico álbum Expresso 2222, uma referência da MPB que marcou o retorno de Gilberto Gil ao Brasil, após três anos de exílio em Londres.

(Sidney Haack/Divulgação)

Licia Fabio comanda festa no Amado

Amado

Licia Fabio mantém a tradição de saudar Iemanjá no dia 2 de fevereiro com sua grande festa no restaurante Amado, sempre animada pela cantora Marcia Freire. Este ano, a promoter traz novas atrações para o evento que deve reunir cerca de mil convidados com direito a feijoada. Nesta edição, além da participação do cantor Magary Lord, a festa vai contar com uma canja de Sidney Magal que está sendo festejado com filme e documentário pelos seus 50 anos de carreira. O evento começa às 14h e vai até às 19h. “Depois de dois anos sem festejar a rainha do mar, este terá um sabor especial deste que é um grande reencontro de amigos”, diz Licia.

(Divulgação)

Armando Correa Ribeira, Camilla Oliveira e Marta Góes

Vista mar

Armando Correa Ribeiro, Camilla Oliveira e Marta Góes se uniram para festejar Iemanjá no dia 2 de fevereiro. A celebração, exclusiva para convidados, acontecerá entre o estúdio/galeria Armando CR e a agência Toca Comunicação, ambos localizados no mesmo prédio, em frente ao mar do Rio Vermelho, com vista privilegiada para a festa. O bufê será assinado pela promoter Marta Góes, com direito a drinques e bebidas diversas e playlist repleta de baianidades e brasilidades.

(Divulgação)

Vini Figueira estreia o Vini Mar na festa de Iemanjá

Estreia

Já o recém-inaugurado restaurante Vini Mar, em frente à Praia da Paciência, vai promover sua primeira feijoada de frutos do mar. O chef Vini Figueira e sua equipe estão preparando uma grande celebração com comidinha, sobremesas, bebidas e música ao vivo, das 12h às 17h. A camiseta de acesso, com desenho da rainha do mar de autoria do artista Tati Moreno, falecido no ano passado, está sendo vendida pelo telefone 71 99961 5609.

Salve Jorge

A Acelen, gestora da Refinaria Mataripe, também vai homenagear a Rainha do Mar. Além de encomendar uma composição inédita aos músicos Alexandre Leão e Gerônimo para embalar as ações da empresa, vai promover, no dia 2 de fevereiro, um café da manhã para 100 convidados na Casa do Rio Vermelho. De lá, a turma sai em cortejo em direção à Praia da Paciência, animada por uma bandinha levando um balaio com presentes para Iemanjá. Além disso, a empresa de energia também realizará outras ações socioambientais no bairro com catadores de material reciclável e mergulhadores para limpeza de ruas e do mar do Rio Vermelho.

(Divulgação)

Os três artistas e a obra

Traço e poesia

Os artistas plásticos Carol Sousa e Elano Passos e o escritor Edgard Abbehusen se uniram para uma intervenção em homenagem à Iemanjá, cuja festa, que comemora 100 anos, se caracteriza como uma das mais populares da Bahia. Uma charmosa casa antiga, em frente à Casa de Iemanjá no Rio Vermelho, foi adornada com uma arte especial que revela os traços característicos de cada artista. Carol e Elano na pintura e Edgard em um poema inédito, formaram esta colaboração para saudar a Rainha do Mar.

DO OUTRO LADO

(Divulgação)

Uma das peças da campanha da marca Alexandre Birman

Pé na areia

Contos de Itapuã é o nome da coleção que o estilista Alexandre Birman vai lançar no final da tarde de hoje (31), das 16h30 às 22h30, num evento, exclusivo para convidados, na Barraca do Loro da Pedra do Sal. Os novos modelos da marca foram inspirados no famoso bairro e traz referências criativas da Bahia. O evento contará com as presenças dos executivos da marca, Guilherme Kfouri e Milena Penteado, e bufê do chef Vini Figueira.

(Divulgação)

Chef Luciano Costa vai assinar cardápio do camarote Bradesco

Corporativo

O chef Luciano Costa assinará o cardápio do camarote Bradesco Píer no Carnaval de Salvador. Discípulo de Yasuto Tanaka, um dos maiores sushiman do Brasil, Luciano tem passagens pelo Soho, Gohan e Shiro e promete surpreender com pratos da cozinha contemporânea e ingredientes selecionados. O espaço, apenas para convidados, foi totalmente repaginado para 2023 e passou de dois para quatro andares, com novos ambientes e um rooftop. O Bradesco Píer também é o ponto escolhido pela Rede Bahia para o estúdio de transmissão da emissora durante o carnaval.

(Divulgação)

O autor Josinaldo Leal

Justiça

Professor da Uneb e pós doutor em Direito pela Università Degli Studi di Messina, na Itália, Josinaldo Leal lançou a obra O Livro de Ouro da Sustentação Oral, na semana passada, em Funchal (Ilha da Madeira). A publicação, com o selo da Editora Positiva, é dirigida a profissionais do DIreito e pessoas interessadas em realizar apresentações orais e incrementar seus ganhos econômicos. Além da versão física, o livro também tem edição digital que pode ser adquirida pelo Instagram do autor (@josinaldoleal)