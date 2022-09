Márcia Sensitiva revela como será sua morte após descobrir aneurisma cerebral

Uma das sensitivas mais requisitadas e famosas do Brasil, Marcia Fernandes, está sempre ajudando as pessoas com seu dom. No entanto, na última terça-feira (30), a famosa contou que usou "seu poder" para descobrir como vai morrer e revelou em uma entrevista.

Durante uma conversa no podcast PodDelas, no YouTube, Márcia Sensitiva disse que descobriu que tem um aneurisma cerebral, mas que não estava preocupada com a doença. Segundo ela, sua morte não será devido ao problema na cabeça.

“E eu aceito. Eu passei mal, tive um esquecimento faz dois meses, eu esqueci que estava na casa do meu filho e tinha passado na cancela. Fui para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e meu médico me internou para fazer uma ressonância. Eu sabia que ia dar bode”, iniciou.

De acordo com Márcia, sua morte será por outra situação, e não devido ao aneurisma: "Sabe com o que eu estou? Um aneurisma cerebral. Você está me vendo triste? Não! Não vai acontecer nada comigo. Daqui há dois meses, eu vou ver. Se estiver maior, corta. Eu não vou morrer de aneurisma. Vou morrer envenenada com remédio".