Márcia Short comanda a roda de samba no Pelourinho

A cantora Márcia Short antecipa as comemorações do Dia Nacional do Samba com show especial neste domingo (01), às 17h, no Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho. Batizada de Pôr do Samba, a festa gratuita conta com repertório repleto de sucessos consagrados de grandes damas do samba, a exemplo de Alcione, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra e Leci Brandão.

E também trará sucessos de artistas que estão renovando o gênero como Ferrugem, Diogo Nogueira e Harmonia do Samba. Márcia conta que o samba sempre esteve presente em sua vida. Desde pequena, sua mãe, Dona Nancy, que também era cantora, animava os domingos da família com muito samba. Essa influência fez com que a cantora se encantasse pelo gênero que completa 103 anos em 2019. Confira as dicas de Márcia para curtir no domingão da cidade:



Top 4

1. Sem preguiça - Gosto de nadar com meus filhos na piscina da Associação Atlética da Bahia

2. Praia - Sempre vou com a família. Frequento a praia de Imbassaí, por ser mais reservada. Lá, posso ficar à vontade com a família.

3. Comer bem - Almoço em churrascarias, como a Sal e Brasa, pela grande variedade de opções.

4. Para relaxar - Mais tarde, vou ao cinema com meu namorado. O último filme que assisti foi Bacurau, de Kleber Mendonça Filho