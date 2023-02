Márcia Short e Ellen Oléria se encontram em Palco Som do Salvador

Ellen Oléria e Márcia Short se apresentam no Som do Salvador desta quarta-feira (1º). O projeto é idealizado pelo Salvador Shopping e conta com uma programação diversificada, com encontros musicais de artistas que possuem referências dos ritmos afrobrasileiros.

Os shows têm formato pocket, sempre acontecendo às quartas-feiras, na Praça de Alimentação, piso L3, em um espaço montado especialmente para o evento e tem entrada gratuita.

A primeira atração foi Ana Mametto, que teve como convidada a cantora Nara Couto. Uma festa para celebrar a estação mais esperada do ano e a mistura sonora que faz de Salvador a “Cidade da Música”.

Na semana passada foi a vez do Cortejo Afro com Gerônimo, em uma apresentação com a energia do verão e do Carnaval de Salvador.

O projeto segue até 08 de fevereiro, com Pierre Onassis e a participação da Escola Olodum.