Márcio Coelho, técnico do Figueirense, testa positivo para covid

Márcio Coelho, técnico da Figueirense, foi diagnosticado com o novo coronavírus. A informação foi dada na manhã desta terça-feira (11), dia do confronto contra o Vitória, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A diretoria do Figueirense informou que, após receber o resultado positivo, Márcio tomou as medidas de seguranças necessárias e está cumprindo a quarentena. A ausência do treinador no jogo contra o Leão será suprida por seu auxiliar, Raúl Cabral.

Os testes aplicados em Márcio e no elenco do clube catarinense acontecerão entre sábado e segunda-feira. Nenhum dos jogadores foram diagnosticados com o Vírus

O jogo será na casa do Figueira, no estádio Orlando Scarpelli, Às 21h30. O time tenta a primeira vitória na Série B, já que perdeu a estreia para o Operário por 3 a 1. Já o Rubro-Negro espera a segunda vitória consecutiva na competição, depois de derrotar o Sampaio Corrêa na 1ª rodada.