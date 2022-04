Marcio Garcia passa por cirurgia de emergência após sofrer acidente

Marcio Garcia precisou passar por cirurgia após quebrar a mão durante uma atividade física. O apresentador do The Voice Kids ficou internado no Rio de Janeiro, e recebeu alta na quinta-feira (14).

O ator utilizou as redes sociais para tranquilizar o público após a operação: “Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas nada grave. Foi apenas uma ruptura de tendão na minha mão que eu tive durante um treino. A cirurgia foi um sucesso. Já estou bem”.

Durante o período no hospital, ele teve a companhia da mulher, Andrea Santa Rosa, e confirmou que permanece no programa após a contusão: “Em breve, estou de volta ao The Voice Kids. O programa segue o fluxo normal”.

Em um segundo vídeo, Marcio aparece em uma cadeira de rodas, e comunica que recebeu alta médica. Na filmagem, ele está sendo levado pela equipe de enfermagem da clínica até a saída, usando uma proteção no braço.