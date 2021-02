Marcio Meirelles lança projeto com lives, podcast e livro autobiográfico

A trajetória artística de Marcio Meirelles, um dos artistas mais atuantes do teatro baiano, é tema de lives, podcast e um livro autobiográfico sobre o encenador, que será lançado em abril. Até dia 25, Marcio participa de uma série de lives com diferentes convidados para refletir sobre os diferentes campos em que atua. Os encontros virtuais acontecem sempre às terças e quintas, às 19h, no YouTube (teatrovilavelha).

A live desta quinta-feira (11) tem como tema O Teatro Negro e Identidades e conta com a participação de Leda Maria Martins, dramaturga, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Além dela, o ator, gestor e fundador da Companhia dos Comuns (RJ) Hilton Cobra participa, assim como Valdineia Soriano, atriz, diretora e integrante do Bando de Teatro Olodum. A mediação é de Gustavo Melo.

Com 49 anos dedicados à encenação teatral, o trabalho de Marcio vai além da direção de atores e cenas e envolve outras formas de expressões dramatúrgicas como a música, a coreografia, o figurino, a iluminação e a cenografia. “O projeto será um registro desse processo que atravessou décadas em constante mutação, perdendo e achando caminhos”, diz Marcio.

O livro Um Artista de Província será uma publicação digital que ganhará versão em podcast, em plataformas de streaming como Spotify e YouTube. A obra, que contou com a colaboração do jornalista Marcos Uzel, busca preencher lacunas informativas, como datas, locais, e nomes referentes a algumas das realizações do diretor. Toda a narrativa se desenvolve a partir de memórias, relatos, artigos e documentos.

Serviço

Projeto Um Artista de Província

Lives: 09 a 25/02, terças e quintas, às 19h

YouTube do Teatro Vila Velha (/teatrovilavelha)

Gratuito

Quinta-feira (11) às 19h

Tema: O teatro negro e identidades

Convidados: Leda Maria Martins, Hilton Cobra, Valdinéia Soriano

Lançamento do Livro: 08/04, quinta, às 20h

YouTube do Teatro Vila Velha (/teatrovilavelha)

Gratuito