Márcio Poncio confirma internação de Simone em clínica: 'Vamos superar'

Márcio Poncio informou nesta quarta (5) que a ex-mulher, Simone Poncio, está internada em uma clínica no Rio de Janeiro. Segundo o pastor, ela está em tratamento por conta do uso excessivo de antidepressivos.

"Peço a oração de todos vocês por ela, que hoje se encontra internada fazendo um tratamento para retirada de antidepressivos usados em excesso em uma clínica no Rio", escreveu ao compartilhar um longo texto no Instagram e mostrar uma tatuagem com o nome de Simone.

Márcio destaca que Simone está recebendo o apoio da família durante a recuperação. "Sabemos que na vida sofremos adversidades", destacou na sequência.

"Fique firme. Já superamos tantas coisas juntos. É certo que vamos superar essa fase de doença também para darmos testemunho das maravilhas de Deus", concluiu.

Em comunicado enviado ao Uol, a assessoria de imprensa da família esclareceu que Simone fazia uso de medicamentos para ansiedade e depressão prescritos por um profissional e que, após um período de estresse, ela acabou aumentando a dosagem desses fármacos por conta própria. A família da empresária e os médicos decidiram que a internação seria o melhor caminho para que ela tivesse uma assistência adequada.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira no jornal O Dia, Simone e Marcio estão separados desde junho de 2021. Ela deixou a casa em que vivia com a família após uma discussão, diz o relato.

O casamento de 28 anos também contou com um primeiro término, em fevereiro de 2021. Os dois anunciaram a volta do relacionamento 18 dias após comunicarem a separação.

Outro término recente na família Poncio

No início da semana, a influencer Gabi Brandt usou as redes sociais para comunicar que o casamento com o cantor Saulo Poncio, filho de Simone e Marcio, chegou ao fim. Anteriormente, Saulo revelou a crise no casamento durante a noite de Natal e pediu orações aos fãs.

"Escrevo isso com lágrimas nos olhos, mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Às vezes temos que dar 2 passos para trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu", disse a influencer em postagem no Instagram.