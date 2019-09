Márcio Victor anuncia parcerias com Pabllo Vittar, Anitta e Ludmila

O vocalista do Psirico, Márcio Victor, confirmou o lançamento de uma música com a cantora Pabllo Vittar. Com o nome de "Parabéns", o candidato a hit terá o clipe gravado já na próxima terça-feira (24), em São Paulo.

"É uma batida gostosa que mistura pagode, passinho e eletrônica", explica o pagodeiro. E as parcerias de Márcio Victor não devem ficar por ai. O baiano confirmou que lançamentos com Anitta e Ludmila também estão programados.

Essas músicas devem fazer parte de um novo disco que o Psirico está produzindo. Além desses novos trabalhos, Márcio também falou sobre o carnaval de 2020, que, de acordo com ele, será o mais movimentado de sua carreira.

"O carnaval da gente já começa hoje. Em 2020 iremos tocar muito mais do que nos anos anteriores. Serão cerca de 16 shows entre camarotes, trios e arrastão. E, além de Salvador, iremos nos apresentar também em São Paulo e Barreiras", revelou o artista.

Márcio também falou sobre a polêmica do fim do arrastão na Quarta de Cinzas. "É da vontade do povo. Se o povo tá lá é porque o povo quer", diz. "Há 18 anos, Brown começou essa festa, que tem uma retribuição para quem trabalha e não tem condições de acompanhar os artistas que gosta no trio durante o percurso porque aproveita para ganhar uma grana. Então por que acabar? Se o país da gente é um estado laico, onde respeitamos todas as religiões?", questiona.

Atividade na laje

Um dos shows mais famosos - e o último - dos Beatles foi realizado num telhado em Londres em 1969. Nesta sexta-feira (13), 50 anos depois, uma apresentação no mesmo formato aconteceu em uma laje em São Gonçalo do Retiro, Salvador.

A "versão com dendê" do show no telhado da Apple Records reuniu Márcio Victor (Psirico), Lincoln (Duas Medidas), John (O Poeta), Bruno Magnata (Lá Furia) Flavinho (ex Pagodart), Rubinho (Oz Bambaz) e Kauan Britto (Black Style).

Márcio Victor, O Poeta e Bruno Magnata embalaram o público (Foto: Gabriel Moura/CORREIO)

Toda essa mistura de artistas foi feita para anunciar o projeto "Skol Pagodão", que irá patrocinar cantores, bandas, festas, clipes e casas de shows do ritmo em Salvador. John, da banda O Poeta, comemorou o apoio.

"Rapaz, eu já trabalhei na AmBev e hoje estou sendo patrocinado por ela. É um orgulho muito grande. Apesar da felicidade por esse momento, também não dá para se acomodar. Tem que sempre se atualizar e buscar fazer algo novo, se não a carreira vai ser apenas passageira", conta o cantor

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro