Márcio Victor comemora 20 anos de carreira do Psi com novo registro audiovisual

O Psirico se prepara para gravar mais um registro audiovisual da sua carreira: será nesta quarta (8), em show para convidados, em local mantido em segredo pela produção da banda. O projeto chamado Psi Universal terá 14 canções, sendo 12 inéditas e dois medleys, e ainda contará com as participações especiais de Israel & Rodolffo, Tony Salles (Parangolé), Rogerinho, Thiago Aquino, Escandurras, Lincoln, O Poeta, O Kanalha e Nego Jhá.

“Estou feliz demais em gravar o projeto Psi Universal! A estética do filme, o repertório e cada detalhe está sendo construído com muito cuidado para marcar o universo de modernidade e tecnologia dos novos tempos. Vai ser emocionante celebrar a nossa trajetória com pessoas especiais e com uma conexão muito forte com o nosso som e comigo, particularmente”, diz o vocalista Márcio Victor

Considerado “o cara do Carnaval” e uma das principais personalidades da música brasileira, Márcio Victor promete uma apresentação repleta de batidas percussivas, com superestrutura e conceito criativo surpreendente.” Sempre fui um cara que pensei na frente com relação ao futuro, meu time fala que sou visionário, que antecedo muitas coisas. Mas a minha grande alegria e motivação é poder experimentar misturas, novos sons e colocar a música da Bahia onde ela merece estar”, garante.

A produção e direção musical é do próprio Márcio Victor, a direção artística e roteiro tem assinatura do produtor Gil Alves, a captação será realizada pela Usina Films sob direção de Rafael Souza, e a realização será da Penta Entretenimento, empresa responsável pela carreira do grupo por todo esse período.