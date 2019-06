O cantor Márcio Victor se reuniu na noite deesta quarta-feira (26) com amigos no bairro do Engenho Velho de Brotas e deu samba na famosa Praça dos Artistas em Salvador.

O artista, que é nascido e criado no bairro que respira música, deu um show na percussão junto com o grupo "Os Abraões".

Na noite de São João (24), o cantor fez o arrastão que lotou as ruas.

O bairro do Engenho Velho de Brotas é famoso pelos arrastões juninos do Brasil e suas ricas histórias, e é conhecido no mundo inteiro.