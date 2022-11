Márcio Victor marca presença no palco do São Paulo Fashion Week

No primeiro dia da 54ª edição do São Paulo Fashion Week, um dos maiores eventos internacionais de moda, o cantor Márcio Victor participou do desfile da marca baiana Meninos Rei. O desfile aconteceu nesta quinta-feira (16) no Komplexo Tempo, localizado no Parque do Mooca, em São Paulo (SP).

Márcio Victor e criadores do Meninos Rei (Divulgação / Cabello Photos)

Ao som de uma das músicas mais emblemáticas e importantes de sua carreira, "Firme e Forte", Márcio Victor colocou o público para observar as 'obras' que os irmãos Junior Rocha e Céu Rocha fizeram.

Na passarela, a cantora Jojô Todynho e a atriz Déborah Secco constataram o sucesso da marca baiana e o artista se emocionou com a receptividade.

Márcio Victor e Deborah Secco (Divulgação / Cabello Photos)

"Foi a primeira vez que desfilei no SPFW e foi uma energia indescritível. O discurso da marca se conecta com a minha história e potencializa o orgulho do povo que nasce desacreditado por uma parcela da sociedade, mas que consegue brilhar pela arte. Fortalece a narrativa indiscutível que a arte e a educação podem transformar vidas. Estou emocionado até agora e relembrando a minha jornada até aqui", disse.