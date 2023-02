Márcio Victor promete 'melhor Carnaval desde Lepo Lepo': 'Estou tendo um ótimo verão'

Um dos maiores nomes do Carnaval, Márcio Victor, da banda Psirico, não esconde a ansiedade para o retorno da festa após dois anos de hiato. Para esse ano, a promessa do cantor é de homenagens a Moraes Moreira e um tema baseado no Afrofuturismo.

"Já teve ano que saí vestido de Moraes Moreira. Sou muito amigo de Davi Moraes (filho do cantor morto em 2020) e da família. Vamos cantar músicas dele e exibir imagens em led, valorizando tudo que ele fez. Afinal, sem ele não teria Carnaval", homenageia.

"Já nas fantasias, vamos investir no afrofuturismo. É importante mostrarmos que o mundo metaverso já é realidade, e precisamos trazer o povo para esse mundo, onde falamos de futuro e avanço. O trio vai seguir o mesmo estilo", revela.

O cantor vai sair em todos os dias de festa, além de apresentações em Maceió, Porto Seguro e Recife.

"Meu Carnaval será o melhor desde Lepo Lepo. Esse verão está sendo ótimo: fui modelo do SPFW, fiz shows em várias festas. E a cidade está preparada para receber todo mundo. E se alguém não tiver hotel, pode ficar lá em casa", brincou o cantor.

