Márcio Victor puxa arrastão no Engenho Velho de Brotas

Os desfiles dos grupos de samba junino animam o bairro do Engenho Velho de Brotas nesta segunda (24), quando vários arrastões desfilam por lá, a partir das 21h. Entre os destaques da festa estão as presenças de artistas do pagode como Márcio Victor, Hiago Danadinho e Bruno Magnata.

O palco principal do bairro está no Parque Solar Boa Vista, na Arena Valdir Cabeleireiro - batizada em homenagem ao cabeleireiro assassinado em 2017, que morava no bairro. A festa contará também com o minitrio que vai percorrer as ruas do bairro.

Hoje, as atrações dos arrastões são os grupos Samba Neguinho, Salamar, A Dama e Hiago Danadinho, que se apresentam na Arena. Já o cantor Márcio Victor, o Samba Trator e Morcegão realizam animados arrastões pelas ruas.

O Samba Junino no bairro onde nasceu é uma tradição e traz lembranças especiais para Márcio Victor, como os concursos de samba junino. “Desde criança participava de quadrilhas, pois meus tios cantavam e eu aproveitava para tocar com eles¨ relembrou o cantor. “É uma festa muito popular as pessoas ficam mais próximas e abrem as suas casas para a para os grupos de samba, fazendo uma festa junina diferente, o samba é o grande protagonista nesta festa popular” completou Márcio Victor

O cantor promete receber convidados e levar muita diversão para a comunidade, revitalizando o tradicional Samba Junino. “Quero a participação dos moradores Engenho Velho, que já conhecem a nossa cultura, e dos visitantes que se encantam com a festa. Vai ser uma noite especial”, diz o artista.

Tradição presente há mais ou menos 40 anos na festa junina do bairro, o samba junino é marcado pela descontração. Ano passado, a manifestação ganhou mais força quando passou a ser Patrimônio Imaterial de Salvador.

A festa volta a acontecer nos dias 28 e 29, durante as comemorações do São Pedro, quando se apresentam os grupos Samba da Biqueira, Levada do Brejo, Encontro dos Artistas e O Poeta, Arrastão Samba Comunidade, Arrastão dos Abrões e Arrastão Forró Elétrico, entre outros. Engenho Velho de Brotas.

Serviço: Hoje, a partir das 19h (show começa às 20h). Gratuito.