Márcio Victor puxa trio pipoca no Campo Grande e faz homenagem a garis

O cantor Márcio Victor puxou um trio sem cordas no Centro nesta terça-feira (21), último dia oficial do Carnaval de Salvador. Ele agitou os foliões com sucessos como "Vem Jogando Essa Raba", "Toda Boa" e "Firme e Forte".

No trio com Márcio estavam vários garis. Ele aproveitou para fazer uma homenagem à categoria e pedir mais empatia e valorização para os trabalhadores.

"Queria pedir uma salva de palmas a todos trabalhadores do Carnaval. Aos ambulantes e principalmente a eles que cuidam de tudo. Salva de palmas a todos os garis da cidade, essas pessoas merecem nosso amor", pediu Márcio à multidão.

Ele continuou, prometendo uma comemoração com eles. "Mas tem que exercitar, não é só papo não. Quando ver na rua, dá um trocado, uma ajuda, conversa, respeita. Às vezes tem gente que tem muito e gente que não tem nada. Garis merecem salário de R$ 80 mil por mês. Merecem uma feijoada lá em casa, todo mundo de sunga e biquini na piscina", acrescentou.

