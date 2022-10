Márcio Victor recebe Lincoln e O Poeta em nova música

Márcio Victor lança mais uma faixa do projeto Psi Universal! Desta vez, o pagodão baiano domina a cena, e os cantores Lincoln e O Poeta dividem os vocais com o líder do Psi. "Botadão nas Perigosas é um feat triplo e uma das músicas mais alegres do projeto Psi Universal! Convidei meus irmãos Lincoln e o Poeta, que são grandes nomes do movimento hoje! Acho importante trazer artistas talentosos como eles pra perto da gente. Eu senti um potencial de viral e o público jovem se permite ouvir essa mistura de ritmos com elementos pagode e funk. Sinto que essa música vai tocar muito no verão!”, afirma Márcio Victor.

O Psi Universal tem 14 faixas inéditas, e será lançado em cinco etapas. Além de Lincoln e O Poeta, o registro audiovisual Psi Universal conta com as participações de Israel e Rodolffo, Rogerinho, Tony Salles (Parangolé), Thiago Aquino, Escandurras, O Kanalha e Nego Jhá. A produção e direção musical é do próprio Márcio Victor, a direção artística e roteiro tem assinatura do produtor Gil Alves e a captação foi feita pela Usina Films sob direção de Rafael Souza. O ballet do Psi é liderado por Lua Vilas. O figurino do artista teve a assinatura de Léo Bronks e Emerson Timba, e Cid Carlos no look dos bailarinos.

O clipe está no ar no canal do Psirico no Youtube e o áudio está disponível em todas as plataformas digitais.

Veja o clipe de Botadão das Perigosas: