Márcio Victor revela que sofre ataques racistas diariamente: 'Dou até porrada'

A pauta do programa Encontro, da Globo, desta quarta-feira (7) foi sobre racismo. Depois que o ex-BBB Paulo André revelou que sofreu preconceito nas redes sociais após fazer a festa do seu filho, PAzinho.

No palco do programa, o cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, contou que também sofre racismo diariamente na web, assim como o atleta. "A gente precisa parar com isso, pois já está todo mundo cansado com essa coisa de achar normal esses tipos de comentários, que nunca será normal", disse.

Ele relatou que, em determinados momentos, como em voos, passageiros reclamam sobre ele viajar em classe executiva. "Tem pessoas que chegam a duvidar quando eu estou na primeira classe ou executiva e chegam a me perguntar se eu realmente estou sentado ali", relata. "Eles não aceitam a ascensão do nosso povo", opinou.

Questionado sobre como lida com situações parecidas, Márcio revelou que não consegue se manter neutro e acaba partindo para a agressão, justamente porque não aguenta mais sofrer preconceito calado.

"Para falar a verdade, eu sou um pouco agressivo. Eu parto pra cima mesmo, eu brigo e, se possível, eu dou até porrada. Eu já não aguento mais conversar e pedir que parem".