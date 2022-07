Marcius Melhem debocha da demissão de Dani Calabresa nas redes sociais

A demissão da humorista Dani Calabresa da Globo após sete anos de contrato fixo foi motivo de lamentação por parte dos fãs dela. Uma pessoa, porém, que gostou e ainda debochou da situação em tom de "vingança". Marcius Melhem, ex-todo-poderoso do humor da emissora aproveitou para pagar na mesma moeda e enviou uma indireta para sua inimiga.

A comemoração de Melhem se deu por um post no Twitter, em que ele apenas usou um meme da série The Morning Show, em que Jennifer Aniston aparece dizendo a frase: It's time for you to go home (É hora de você ir para casa, em tradução livre).

Foi o mesmo meme que Calabresa usou em 14 de agosto de 2020, data em que Melhem foi demitido da Globo após uma série de acusações de prática de assédio moral e sexual contra atrizes que eram subordinadas a ele. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. A humorista foi à Justiça para impedir que o antigo chefe divulgasse as trocas de mensagens que tiveram no decorrer dos anos em que trabalharam juntos.