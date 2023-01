O zagueiro Marco Antônio deve reforçar o Vitória contra o Itabuna, domingo (15), às 16h, no Barradão. Um dos principais jogadores da defesa rubro-negro, o prata da casa foi titular nos dois triunfos pela Copa do Nordeste, contra Cordino e Jacuipense, mas desfalcou o time no empate com o Bahia de Feira, na estreia do Campeonato Baiano.

Contra o Itabuna, a previsão é que Marco Antônio retome o posto no onze inicial que vai entrar em campo para a primeira partida como mandante no estadual. "Bem provável, é a programação", afirmou o coordenador médico do Vitória, Luís Filipe Daneu. Ele também explicou que o jogador não teve lesão.

"Ele foi poupado por recomendação dos departamentos médicos e de fisiologia. O jogador vinha relatando queixa de cansaço, teve caimbra no jogo e a gente recomendou que ele fosse poupado pelo risco de lesão, mas ele não teve lesão, nem fez exame. A ideia foi de prevenir, já que a gente tinha outros zagueiros com possibilidade de jogo", afirmou o médico.

Contra o Bahia de Feira, Marco Antônio foi substituído por João Victor, que pode retornar para o banco ou ser mantido no time. A segunda opção será adotada caso o técnico João Burse queira descansar Camutanga. O comandante rubro-negro já sinalizou que vai rodar o elenco e começou a fazer isso na última quinta-feira (12).

O elenco do Vitória se reapresenta na tarde desta sexta-feira (13), quando inicia a preparação para o jogo contra o Itabuna. Durante a atividade na Toca do Leão, Marco Antônio e os demais jogadores do elenco serão avaliados pelo departamento médico.