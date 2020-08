Marco Antônio lamenta chances perdidas diante do Atlético

O desempenho do Bahia voltou a deixar a desejar. Na noite desta quarta-feira (5), o Esquadrão não conseguiu ser criativo para passar pelo bloqueio montado pelo Atlético de Alagoinhas e ficou no empate por 0x0 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, mesmo atuando com um jogador a mais desde os 34 minutos do primeiro tempo em Pituaçu.

Ao fim da partida, o meia-atacante Marco Antônio lamentou as chances perdidas pelo tricolor. Segundo ele, o time tentou buscar o gol de todas as formas, mas a defesa do Carcará teve mais felicidade.

"O nosso time soube se impor do primeiro minuto ao fim do jogo, uma infelicidade não ter feito o gol, do tanto que a gente correu, lutou, mas o gol não saiu. Agora é descansar. Temos amanhã e sexta para descansar, e se Deus quiser no sábado ser campeão", disse ele.

O segundo jogo da final do Campeonato Baiano será no sábado (8), às 16h30, também no estádio de Pituaçu. Como no estadual não existe a vantagem de jogar por dois resultados iguais, o Bahia precisa vencer por qualquer placar para ser campeão, assim como o Atlético. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Atual bicampeão baiano, o Esquadrão busca o tri para encerrar um jejum de 32 anos sem embalar três conquistas consecutivas no estadual. Já o Carcará tenta levantar o troféu pela primeira vez.