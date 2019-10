Marco do Verão: FV 2020 anuncia novidades dentro e fora dos palcos; confira

O evento que marca o Verão de Salvador ganhou uma cara nova. As novidades do Festival de Verão 2020, que acontece nos dias 1º e 2 de fevereiro, foram apresentadas na noite desta quinta (17), em evento na Rede Bahia, que conectou todos os veículos do grupo - jornal, sites, televisão e rádios.

Além das primeiras atrações anunciadas para os fãs, os espectadores conheceram um pouco da nova estrutura que será montada na Arena Fonte Nova. A transmissão integrada reuniu os jornalistas e comunicadores do grupo Maurício Habib, Camilla Marinho, Hagamenon Brito, Osmar Marrom Martins, Mariana Belo e Guinho Santos.

De cara, os fãs conheceram das dez primeiras atrações do festival, que se juntarão a outras 15 nas próximas semanas. A informação foi dada ao vivo no BATV pela apresentadora Camilla Marinho: no sábado, já estão confirmados Ivete Sangalo, Dennis DJ, Ferrugem, Iza e Falcão. No domingo, a festa será comandada por Léo Santana, Wesley Safadão, Dilsinho, banda Melim e Parangolé, do cantor Tony Salles, que participou do evento.

"Fazer parte dessa história no Festival de Verão 2020 vai ser surreal", Tony Salles, vocalista da banda Parangolé

“É o ápice. Para a gente que é da música, principalmente nós baianos, é uma das maiores realizações tocar no Festival de Verão. É uma festa que reúne grandes nomes da música brasileira, que tem essa mistura, e é bem ali na boca do Carnaval, o que torna ele ainda mais mágico”, disse Tony.

No programa, os participantes também lembraram momentos memoráveis das edições anteriores, como a valsa de Ivete Sangalo em 2013, quando debutou no palco com a presença de 15 cantores. Camilla Marinho também lembrou da conexão que a festa cria com a cidade, dando o tom ao Carnaval : “A cidade está pegando fogo e já respirando o Carnaval. O FV tem como atrativo servir de teste para as músicas dessa época. É o momento de colocar todo mundo para cantar junto”, disse.

Clique aqui para saber mais sobre o evento e ver a grade de programação.

Essa sensação também é compartilhada por Tony, que já dá o ponta pé na estação mais esperada do ano em dezembro, com os ensaios do Parango. “Nosso Verão começa agora. É quando a gente lança nosso CD novo pra rua e começamos a pensar no Carnaval. O Festival de Verão é como se fosse a batida do martelo, para a gente já ficar sabendo o que espera a gente nas próximas festas”, contou o artista.

E a mistura que a festa promove de ritmos é sempre a grande característica lembrada por todos. Marrom, que é colunista do CORREIO, comentou dessa essência do FV: “O Festival vai voltar ao seu DNA, que sempre teve essa mistura, e isso é o bacana. Mesmo com o axé bombado tinha essa conexão com outros ritmos. Quem gosta de pop, de funk, rock, axé, reggae, todo mundo vai curtir o Festival de Verão.

Já o crítico de música e colunista do CORREIO, Hagamenon Brito destacou algumas presenças internacionais que já passaram pelo evento: os americanos Ben Harper, Matisyah e James Blunt.

Wesley Sfadão, Léo Santana, Falcão e Ferrugem também estão na grade de atrações (Fotos: Divulgação)

Mudanças

Para além das caras novas na grade de atrações do FV, a estrutura da festa também chega com alterações. Diferente dos últimos anos, agora o evento oferecerá para o público quatro espaços de entretenimento, espalhados pela Fonte Nova.

No gramado, um palco com toda a estrutura de som e iluminação receberá os fãs que se dividirão em três espaços: a Arena Digalera (pista), Espaço Diferente (frontstage) e o Camarote Mirante Premium, que tem o diferencial do open bar. Do lado de fora, no espaço onde atualmente funciona um estacionamento pago do estádio, será montado outro palco, que receberá mais atrações.

"Une muita gente, muitos estilos musicais e é isso que dá cara ao festival", Lorena Improta, dançarina e influenciadora que estará comandando as redes sociais do FV

Outra novidade na programação estará bem próxima do público. Com a intenção de atrair cada vez espectadores para o clima da festa, a dançarina e influenciadora digital Lore Improta será a cara do FV 20 nas redes sociais.

“Vai ser uma experiência incrível. O mais bacana é poder levar esse conteúdo para as pessoas que me acompanham, um conteúdo de um festival que tem tantas atrações que a gente ama. É bom mostrar isso para as pessoas que não podem estar na festa ou que querem acompanhar as novidades. É para aumentar a ansiedade de todo mundo”, brincou Lorena.

O Festival de Verão é uma realização da Rede Bahia e Incontent Produções, com co-realização da Salvador Produções e Luan Produções.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira.