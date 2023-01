Marco Nanini revela romance secreto com Wolf Maya em biografia inédita

O ator Marco Nanini, de 74 anos, sempre foi conhecido por ser um artista que não expõe a vida pessoal. No entanto, em 1° de fevereiro, os fãs e o público que o acompanhou durante anos na tela da Globo vão poder saber mais da intimidade do famoso.

Isso porque ele vai lançar a biografia O Avesso do Bordado, onde vai falar sobre a carreira, amizades e amores do passado. Entre esses romances está um breve relacionamento com o diretor Wolf Maya.

Segundo Nanini, ele foi convidado pela atriz Zezé Motta e o diretor para residir em um apartamento com outros famosos, Ronaldo Resedá, Ney Matogrosso, Lucélia Santos, Sandra Pêra e Eduardo Dussek. A casa ficou conhecida como "República Resedá" e, no imóvel, os dois iniciaram uma grande amizade.

No entanto, os dois deram lugar para uma paixão tórrida, mas acabou rapidamente e seguiram amigos até hoje. Atualmente, Nanini é casado com Fernando Libonati, com quem mantém um relacionamento há 30 anos, mas de forma aberta.