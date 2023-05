Marcos Caruso comemora 50 anos de carreira em viagem com namoraado

O ator Marcos Caruso está comemorando 50 anos de carreira na atuação e escolheu um lugar cheio de significado para celebrar a data: na Plaza Mayor, em Madri, na Espanha. O ator se emocionou ao fazer sua retrospectiva e também recebeu o carinho do companheiro, Marcos Paiva.

Na manhã desta terça-feira (23), Caruso postou um vídeo com um relato cheio de significado para seu trabalho e vida pessoal - até o início do mês, ele estava no ar como o professor Dante, em Travessia.

"Estar aqui diante de Miguel de Cervantes [...] é muito emblemático, porque hoje eu completo 50 anos de carreira. Meu primeiro personagem foi um fidalgo espanhol e, 50 anos depois, coincidentemente, eu chego em Madri", revelou em relato. "Muita inspiração para continuar aprendendo como eu venho aprendendo com todos os mestres que eu tive e os que eu ainda terei nessa minha linda arte de representar", continuou.

Marcos Caruso, que está junto com o técnico de enfermagem Marcos Paiva há cinco anos, ganhou homenagens do companheiro com direito a beijo na testa e uma declaração carinhosa.

"Parabéns pelos 50 anos de sucesso e que venham mais 50! Que papai do céu continue abençoando!", escreveu Paiva.

Caruso e o companheiro são discretos quanto à vida pessoal. Em entrevista ao gshow em dezembro do ano passado, o intérprete de Leleco em Avenida Brasil (2012) falou sobre o modo como os dois escolheram levar a relação. "Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos", avaliou.