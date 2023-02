Marcos Felipe elogia comissão e comemora semana de treinos no Bahia

O Bahia tem uma decisão pela frente. Nesta terça-feira (14), o tricolor recebe o Fortaleza, na Fonte Nova, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Diante dos cearenses, o tricolor busca a recuperação na competição regional. O time baiano ainda não venceu e tem apenas um ponto em duas partidas.

Nesse cenário, o técnico Renato Paiva optou por poupar a equipe no Campeonato Baiano - onde já está classificado à semifinal - para aproveitar o tempo de preparação até o duelo. Na análise do goleiro Marcos Felipe, a decisão foi acertada já que o Bahia tem encarado uma maratona de jogos desde que a temporada foi iniciada.

"É sempre importante ter um tempo para trabalhar", iniciou o jogador, antes de completar:

"Nessa semana nós conseguimos esses dias para poder trabalhar aquilo que o mister estava de fato querendo que a gente melhore. E foi feito um trabalho para que, no jogo contra o Fortaleza, nós possamos fazer um bom trabalho e conseguir esse triunfo".

Titular do Bahia, Marcos Felipe vive um ano de novidades. Além do novo clube, ele está trabalhando com uma comissão técnica europeia pela primeira vez. O goleiro explica que é uma uma experiência diferente, principalmente nos treinos diários com o preparador Rui Tavares, mas lembra que o jogo com os pés, exigido por Renato Paiva, não é uma novidade.

"É uma experiência nova. Nunca tinha trabalhado com treinador, principalmente de goleiro, europeu. É uma escola diferente, mas eu tenho me adaptado bem e espero evoluir cada vez mais durante a temporada", disse.

“Já tinha feito [trabalho com os pés] na seleção de base com o Alexandre Galo. Ele já, desde muito novo, sempre estimulando. E trabalhei um pouco com Diniz também no Fluminense e, com isso, evoluí. Com o mister eu tenho evoluído cada vez mais. Ele tem dado essa liberdade para poder trabalhar como líbero, tem estimulado, e ajudado a equipe no controle da profundidade e na cobertura", finalizou.