Marcos Felipe quer Bahia mais concentrado para fazer campanha segura no Brasileiro

Em busca de uma campanha segura na Série A do Brasileirão, o Bahia terá que correr atrás do prejuízo após ter estreado com derrota por 2x1 para o Red Bull Bragantino. A chance da reabilitação será contra o Botafogo, na segunda-feira (24), na Fonte Nova.

Para o goleiro Marcos Felipe, o tricolor precisa encontrar o equilíbrio entre ataque e defesa para manter a regularidade na Série A. No primeiro jogo do Brasileirão, o Esquadrão saiu na frente, mas levou a virada.

“Na verdade, os jogos do Campeonato Brasileiro são decididos no detalhe. Nós buscamos estar o tempo todo concentrados. Durante a partida, acontecem detalhes que fogem do nosso controle. Nós temos que buscar nos equilibrar cada vez mais", disse ele.

"Nós trabalhamos a parte mental todos os dias. Isso vai de cada atleta, do momento de cada um. A gente não tem como analisar todas as situações. Cada um tem que se analisar para ver o que pode melhorar", completou.

Além dos erros individuais, um outro problema tem chamado a atenção no Bahia. O tricolor é o time da Série A que mais sofreu gols. A equipe foi vazada 31 vezes em 2023. São nove gols a mais do que o Flamengo, segundo colocado no ranking, com 22.

Diante do cenário, Marcos Felipe afirma que o Esquadrão precisa se preparar para não cair nas armadilhas dos adversários.

"Nós procuramos estudar bem o adversário. Sabemos da qualidade deles. Estamos estudando todas as características que eles possuem para que a gente possa anular de todas as formas. Entrar bem concentrado para a gente poder evitar essa chance deles", explicou.