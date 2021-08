Marcos Mion assina com a Globo e vai substituir Luciano Huck aos sábados

Demitido da Record no início deste ano, o apresentador Marcos Mion é o mais novo contratado da Globo. A informação, publicada pelo jornalista Flávio Ricco, do R7. Mion já teria assinado um contrato nesta sexta-feira (6) e assumirá o lugar de Luciano Huck no programa Caldeirão. Segundo a colunista de O Globo, Patrícia Kogut, a princípio, contrato de Mion com a emissora é até o fim do ano. Ou seja: não se trata de um contrato longo. Ele foi titular de "A fazenda", na Record, e tem um vínculo com a Netflix para apresentar um reality.

Profissionais das áreas artística, de programação e comercial da emissora já começaram a trabalhar na possibilidade de Mion ficar à frente do Caldeirão a partir do dia 4 de setembro. Ainda segundo Kogut, após muita discussão sobre os títulos das duas atrações na Globo, a direção decidiu manter as marcas "Caldeirão" e "Domingão", ambas conhecidas e comercialmente fortes.

A pressa seria impulsionada pelo curto espaço para elaborar quadros completamente novos, uma vez que as principais atrações do programa que vai ao ar nos sábados, como o Quem Quer Ser Milionário? e The Wall, acompanharão Huck no Domingão - programa que ele assumirá após a saída de Faustão.

Mion volta à Globo após 22 anos. Ele fez parte do elenco da primeira temporada do seriado Sandy & Junior, lançado em 1999, interpretando Max Müller. Este foi o seu primeiro papel na TV.

A Globo e a assessoria do apresentador ainda não se pronunciaram. É esperado um comunicado oficial para as próximas horas.

Dança das cadeiras

No último mês, a emissora comunicou a escolha de Luciano Huck para comandar o Domingão, com data marcada para 5 de setembro. O clássico programa dominical tinha Fausto Silva como seu apresentador há 32 anos. Em janeiro, foi anunciada a sua saída da Globo.

Contratado pela Band, Faustão estreará um novo programa na emissora de seu amigo João Carlos Saad, presidente do grupo bandeirantes. Sua nova casa preparou uma faixa no horário nobre, das 20h30 às 22h, de segunda a sexta-feira.