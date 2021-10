Marcos Mion é efetivado pela Globo e continuará no ‘Caldeirão’ em 2022

O apresentador Marcos Mion compartilhou com seus seguidores um pouco da sua enorme felicidade ao descobrir que continuará no comando do ‘Caldeirão’ em 2022. Na redes sociais, ele publicou um vídeo contando sobre a novidade.

"O sonho aconteceu. O sábado à tarde da Globo é nosso! Sou só lágrimas e gratidão! Amo vocês que estão vivendo isso tudo comigo!", escreveu Mion na publicação.

Nas imagens, o apresentador também mostrou a mensagem enviada pela emissora. "Mionzera, não tinha como ser diferente! O público pediu e nós concordamos: os sábados de 2022 são seus. Vida longa ao Caldeirola!", diz o texto.

Aconteceu!!! O sonho aconteceu…

.

O sábado à tarde da @tvglobo É NOSSOOOOO!!????

.

Sou só lágrimas e gratidão! Amo vocês que estão vivendo isso tudo comigo!❤️

.

Obrigado Deus. Obrigado Nossa Senhora.???????? pic.twitter.com/l8NU1HJMXm — Marcos Mion (@marcosmion) October 20, 2021

A mensagem também revela que Mion irá tomar um café com Ana Maria no ‘Mais Você’ para contar detalhes sobre o anúncio.

Emocionado, o apresentador ainda ligou para Boninho para ter certeza de que a decisão é oficial.

"Parabéns para esse time com botou o coração junto com o Mion para fazer essa festa! E logo mais vamos trazer novidades e quadros novos! Diversão aos sábados com o coração!", comentou o diretor da TV Globo no Instagram.