Marcos Mion entra ao vivo no Jornal Nacional e Bonner manda recado: "não me lembro"

A Globo está na semana do Criança Esperança, recebendo diversas ligações do país inteiro para as doações. Com a programação sempre à disposição, o Jornal Nacional desta segunda-feira (15) recebeu Marcos Mion para falar do projeto.

O ex-Record, emocionado por conversar com o âncora do jornal, brincou que seu sonho era mandar um beijo para Bonner. "Espera aí, deixa eu só falar uma coisa. Como provavelmente essa vai ser a única vez na minha vida que eu vou entrar no Jornal Nacional, eu gostaria de falar uma coisa para o Bonner: boa noite", comentou.

Os famosos, Maria Beltrão, Taís Araújo, Paulo Vieira, Tadeu Schmidt, também estavam no palco e explicaram sobre a campanha do Criança Esperança. O apresentador do BBB, aproveitando a paixão de Mion por Bonner, quis dar a notícia que o âncora queria falar com Marcos. "O Mion deu boa noite para o Bonner, e o Bonner quer falar com a gente. Fala, Bonner", disse.

Renata Vasconcellos e Bonner riam da situação e o jornalista respondeu ao apresentador:

“Deixa eu dizer para você, que não apenas eu, mas toda a equipe do Jornal Nacional festejamos a sua vinda para a Globo. eu tenho mais de 30 anos de casa e eu não me lembro de ter visto ninguém festejar tanto vir trabalhar aqui quanto você. Então o nosso boa noite é para você, Taís, Maria, Tadeu, pro Paulo Vieira, vocês estão brilhando no JN com justiça e ajudando a botar mais gás ainda no Criança Esperança. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Mion soltou mais uma declaração ao apresentador: "Obrigada, Bonner, eu te amo".