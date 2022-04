Marcos Mion será novo dublador nacional de Buzz Ligthyear

O apresentador Marcos Mion será o dublador do famoso astronauta Buzz Lightyear na animação de origem Lightyear, novo longa-metragem da Pixar que estreia em 16 de junho.

Parceiro do xerife Woody na premiada série Toy Story, Buzz tinha a voz do dublador profissional Guilherme Briggs. Em inglês, no áudio original, o personagem terá a voz do ator Chris Evans.

Assista ao trailer original de Ligthyear:

Mion fez o anúncio oficial sobre sua participação nesta terça (26) em sua página do Instagram. E, sobre a oportunidade, afirmou: “Dar voz ao Buzz, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, no filme que conta a história de origem dele é, definitivamente a realização de um sonho. Mas um sonho daqueles! Tem aventura, trabalho em equipe e, claro, muita emoção nessa animação que vai conquistar todas as gerações. Eu não vejo a hora de assistir junto dos meus filhos!".

Lightyear é uma aventura que apresenta a história definitiva da origem do herói que inspirou o brinquedo, o Buzz Lightyear, apresentando o lendário Patrulheiro Espacial que conquistou fãs de todas as gerações.

Veja o anúncio oficial de Marcos Mion:





O elenco de dublagem original da animação conta com Chris Evans dando voz ao Buzz, além de Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Peter Sohn, Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr. Em breve, os outros dubladores da versão brasileira serão divulgados.

O novo filme da Disney e Pixar tem roteiro e direção de Angus MacLane, com produção de Galyn Susman.