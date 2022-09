Marcos Oliveira, o Beiçola, faz rifa para pagar despesas e é humilhado na web

Marcos Oliveira, o eterno Beiçola da série A Grande Família, exibida pela TV Globo, fez um desabafo no Instagram após receber críticas por realizar uma rifa de um celular que ganhou de um amigo, que servirá para arcar com despesas pessoais e médicas enquanto está desempregado. O ator de 66 anos contou, no último domingo (18) que foi humilhado por internautas e destacou que só fez a rifa porque está precisando de dinheiro.

"Eu, sinceramente, não sei porque as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo. Ganhei o telefone do Felipe Peres para vender, justamente para eu não ficar apenas pedindo e pedindo. Até então, isso não é vergonha, mas enfim... Se você não tem condições de dar R$ 50, pode dar R$ 20. O importante é vocês participarem", escreveu.

"Gente, peço que parem de falar ou fazer graça com a minha dor. Só eu sei o que estou passando. É muito dolorido ver certo tipo de comentários. Espero que ninguém da família de vocês passe por isso, essa fístula que tenho. Como isso dói. Eu, Marcos Oliveira, quero muito voltar a trabalhar. A caminhada é longa, mas a cura existe e já está em processo!", completou o artista.

A publicação recebeu vários comentários carinhosos de amigos, fãs e seguidores do ator. Entre eles, da atriz Guta Stresser, colega de elenco de Marcos no humorístico. "Querido, você merece todo o respeito e amor, acolhimento em sua dor e muita gratidão por já ter dado a todos tanta alegria e satisfação com seu trabalho", disse ela.

"Que Deus te abençoe e te ajude a passar por essa fase tão difícil em sua vida", escreveu uma seguidora. "Não ligue para os comentários maldosos. Você é especial!", destacou outra. "Deus te ajude a ficar logo 100% melhor para você voltar aos trabalhos Sua vontade é tão grande que está estampada no seu rosto. Saúde paz!", emendou mais uma seguidora.

Nesta quarta-feira, 21, Marcos Oliveira voltou à mesma rede social e publicou um vídeo para falar sobre o seu estado de saúde e agradecer ao carinho. Há dois meses, o ator passou por uma cirurgia na fístula da uretra e está em tratamento.

"Oi, gente! Mais uma vez estou aqui, voltando cada vez mais, porque agora estou muito melhor, faltam mais três semanas para tirar a sonda da bexiga, e vamos voltar na batalha, estamos na batalha. Estou pedindo ajuda para as pessoas... Se puderem, comprem a minha rifa, de um celular. Vai concorrer dia 21 de outubro", começou.

"Estou muito contente porque estou me recuperando e logo logo voltarei a trabalhar. Preciso trabalhar, eu quero trabalhar, quero sair dessa situação... Só em fevereiro vou operar novamente para colocar a colostomia (exteriorização no abdome de uma parte do intestino grosso, o cólon, para eliminação de fezes/gases) para dentro e vou ficar legal, novinho para gente voltar a fazer coisas engraçadas", disse.