Marcos Uchôa se despede da Globo e revela seu time do coração

Após 34 anos de trabalho na Rede Globo, o repórter Marcos Uchôa, de 63 anos, anunciou na última sexta-feira (5) que está deixando a emissora. Após o comunicado, o jornalista recebeu uma homenagem dos colegas de trabalho durante o programa 'Bem, Amigos', do Sportv, comandado por Galvão Bueno na segunda-feira (8). O narrador aproveitou o momento de despedida e revelou o clube do coração Uchôa. Nascido no Rio de Janeiro, o repórter é torcedor do Flamengo e contou que Júnior, lateral ídolo do Rubro Negro e que também estava presente no programa, fez parte de um elenco na época em que Uchôa era um "torcedor apaixonado".



"E agora podemos falar Júnior, que esse último trabalho com você e com o Zico, que, por baixo da camisa que ele estivesse usando lá, estava a camisa do Flamengo. Agora que ele parou já podemos falar", anunciou Galvão. O repórter completou falando sobre sua ida aos estádios: "O Zico e o Júnior eram do meu tempo de arquibancada, meu tempo de torcedor apaixonado", acrescentou Marcos Uchôa.

Galvão se declarou ainda para o jornalista afirmando que é ,"um dos maiores repórteres da história da televisão brasileira, dos textos mais fantásticos da história do jornalismo brasileiro". "É uma das pessoas mais inteligentes e cultas que conheci na vida. Não é porque ele fala sete idiomas, é pela cultura. Fiz grandes trabalhos com ele, mas minha parceria com ele nas aberturas e encerramentos das aberturas olímpicas eu tinha um professor ao meu lado. Um apoio absolutamente maravilhoso", completou.



Sobre sua saída da emissora, Uchôa afirmou que não pretende trocar de empresa e dar um ponto final em sua carreira como jornalista esportivo. "É o momento de tentar algo diferente, e eu quero tentar algo diferente, e eu não sei o que será de diferente. Claro, mais tempo com a família, com os amigos, mas é buscar uma carreira nova, e ainda estou pensando o que vai ser", disse o repórter, que ainda revelou que escreverá um livro após a aposentadoria na televisão.



O repórter Marcos Uchoa nasceu no Rio de Janeiro, em 1º de julho de 1958. Começou na Globo em 1987 e decidiu mudar de vida após 38 anos de jornalismo.