Maré baixa suspende travessia Salvador-Mar Grande nesta segunda (20)

O serviço de travessia Salvador-Mar Grande foi suspenso na manhã desta segunda-feira (20) por conta da maré baixa prolongada. O atendimento deve ser retomado às 10h30.

Com a maré baixa, as embarcações não conseguem atracar no Terminal de Ver Cruz, na Ilha de Itaparica, pois o canal de navegação fica com baixa profundidade.

Depois da retomada das operaçoes, os passageiros terão horários de saída de meia em meia hora nos terminais de Vera Cruz, em Mar Grande, e no Terminal Náutico da Bahia, na capital. Sete embarcações estarão à disposição.

O último horário saindo de Mar Grande será às 18h nesta segunda-feira (20). De Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 18h30 – as saídas das 19h e 19h30 estão canceladas, também por conta da maré baixa.