Maré baixa suspende travessia Salvador-Mar por três horas neste domingo

Quem pretende fazer a travessia Salvador-Mar Grande neste domingo (1), precisa ficar atento. Haverá uma suspensão temporária do serviço nesta manhã, por conta do período de maré baixa, que impede as operações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica,

Em Mar Grande, as operações serão suspensas às 8h e retomadas apenas três horas depois, às 11. De acorco com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), após a retomada, a expectativa é que as embarcações sigam o fluxo normal, saindo de hora em hora, até as 18h.

De Salvador, a primeira embarcação deixará o Terminal Náutico no horário normal, às 6h30, depois às 7h30 e 8h30. A parada vai das 8h30 às 10h30. A última saída da capital será às 19h30.

A travessia Salvador-Mar Grande terá durante todo o dia oito embarcações operando. Além dos horários normais de hora em hora, devem ocorrer saídas extras, devido ao grande fluxo de passageiros.

As lanchas do sistema estão transportando 75% da capacidade de passageiros e é obrigatório o uso de máscara.

Confira os horários da travessia Salvador-Mar Grande para este domingo levando em consideração a parada por maré baixa:

De Salvador para Mar Grande: 6h30, 7h30, 8h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 e 19h30.

De Mar Grande para Salvador - 5h, 6h, 7h, 8h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

Morro de São Paulo e escunas

Já aqueles que farão a travessia Salvador-Morro de São Paulo, podem ficar tranquilos, porque a operação vai ocorrer sem restrições neste domingo. O catamarã das 9h deve deixar o Terminal Náutico com lotação completa, que é de 75 % da capacidade de passageiros.

Depois da saída das 9h, haverá o horário das 11h30. De Morro de São Paulo para a capital, os horários são 11h30 e 14h30. A viagem direta de catamarã dura em média 2h e 20m e a passagem custa R$ 96,90.

As escunas de turismo também vão operar normalmente neste domingo e com previsão de grande procura por baianos e turistas. As escunas saem às 9h do Terminal Náutico para percorrer o roteiro das ilhas, fazendo paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno a Salvador acontece às 17h30.