Margareth canta para Gil e Caetano

Margareth Menezes realiza neste sábado sua segunda live, às 20h. Batizada de Para Gil e Caetano, a apresentação, que será dirigida pelo ator Jackson Costa, recorda o show que a cantora fez em 2015, quando homenageou os 50 anos de carreira dos dois artistas. Maga estará acompanhada por Alexandre Leão (vocal), Théo Silva (guitarra), Gutto Messias e Daniela Penna (percussão). Durante a live, as Obras Sociais Irmã Dulce – OSID poderão receber doações através de QR Code na tela. A apresentação pode ser conferida no youtube.com/margarethmenezes.

“Os meus anos de carreira devem muito a presença desses mestres na minha vida. É uma honra enorme promover esta live, uma oportunidade de revisitar e trazer em um novo formato um show pelo qual tenho tanto carinho. A gravação do DVD Para Gil e Caetano, em 2015, foi um momento muito especial em minha carreira e foram tantos encontros, tantas alegrias, que fico extremamente feliz em realizar uma live com esse repertório e com essa homenagem aos meus mestres", comemora Margareth.

Direto de Salvador, a cantora vai apresentar um repertório com 24 músicas, divididas em 12 de cada homenageado. Entre as escolhidas, destaque para O Quereres, Reconvexo, Eu vim da Bahia, Refazenda, Luz do Sol, Tempo Rei e Vamos Fugir.

Apaixonada por Gilberto Gil e Caetano Veloso, a cantora não esquece nunca o primeiro encontro com os dois. “A primeira vez que vi Gil foi na adolescência, em um Carnaval. Lembro que ele estava descendo a Ladeira do Carmo e pedi um beijo”. Já com Caetano, foi na inauguração do circo Troca de Segredos. “Foi a primeira vez que o vi, assim chegando todo um pouco tímido e acompanhado do filho Moreno, com três anos, pegou o violão e fez um lindo show. Foi um presente muito importante para nós que fazíamos parte daquela equipe do circo”, conta.





Lollapalooza faz edição especial

Quem anda com saudades dos grandes shows pode matar a vontade com a edição especial online do Lollapalooza, que exibe neste fim de semana (01 e 02), shows de edições anteriores do festival. Neste sábado tem Lorde, Tyler, The Creator, NGHTMRE e Ellie Goulding; no domingo, os shows são de The Man, Arcade Fire, Khalid e The Weeknd. A edição americana deste ano foi cancelada. No YouTube.



+ Lives no youtube

Sábado (01/08)

13h Elton John

16h - Vila Mix :Leonardo, César Menotti e Fabiano, Rick e Renner, Giane Giovani, Teodoro e Sampaio, Fabiano e os Parazim

17h - Péricles

9h Erasmo Carlos

19h Léo Chaves

20h Skank

Domingo (02/08)

11h Elba Ramalho

15h Léo Santana

19h Larissa Luz

20h Fafá de Belém

21 h Emicida (Aplicativo BeApp)