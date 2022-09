Margareth Menezes anuncia Mercado Iaô Primavera

O Mercado Iaô realiza a edição de Primavera, no dia 25 de setembro (domingo), das 10 às 20 horas, na Fábrica Cultural, na Ribeira. E, como de costume, será comandado pela cantora Margareth Menezes. Iaô Primavera possui o mesmo conceito das edições de Verão, que movimentaram os domingos na Península Itapagipana. O evento reúne gastronomia, moda, artesanato, serviços criativos e apresentações simultâneas de shows em dois palcos alternativos. Esta edição integra o programa Acelera Iaô e conta com o patrocínio do grupo Carrefour e da Prefeitura de Salvador.



No palco Diva Menezes, batizado com o nome da mãe da cantora, Margareth será a responsável por receber convidados no show principal. Já no palco montado no Espaço Gastronomia a programação será alternada com apresentações de alguns dos artistas contemplados no Programa Acelera Iaô. Forro Sound, Di Cerqueira, Vitrolagem, Jan Souza e Partido Afro são alguns dos nomes confirmados nesta primeira edição, que, ao todo, reúne mais de dez artistas. Outra atividade prevista é o bate-papo culinário com o ator Jorge Washington.



No Galpão das Artes os shows, bate-papos, desfiles e feira com produtos artesanais, moda e ideias criativas serão os grandes destaques. Nesta proposta, se apresentarão o DJ Tau, Maya e Amós Albuquerque. Além da música, seis marcas de moda participam de talk “Marcas que Inspiram”, seguido de desfile técnico, e a roda de conversa Histórias que Aceleram, com a participação de empreendedores afros.