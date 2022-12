Margareth Menezes assumirá Ministério da Cultura no governo Lula

Convidada a assumir o Ministério da Cultura no próximo governo do presidente Lula, Margareth Menezes teria aceitado o convite e deve ter seu nome anunciado na próxima semana. A informação é da colunista Malu Gaspar, do Jornal O Globo.

A assessoria da cantora e compositora baiana confirmou o convite na noite da última sexta-feira (9), mas informou que ainda não há definição se ela aceitará ou não. Se confirmado, Margareth deve repetir o modelo da primeira gestão de Lula, em 2003, quando o também baiano Gilberto Gil foi ministro da Cultura.

O nome de Margareth, que faz parte do grupo de transição da cultura, teria sido defendido pela socióloga Janja Silva, esposa de Lula e futura primeira-dama. Outros artistas chegaram a ser ventilados nas últimas semanas, como Daniela Mercury, Chico César, Emicida e Marieta Severo.

Além do trabalho na música, Margareth se destaca por ter criado, em 2004, a Associação Fábrica Cultural, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o reconhecimento da cultura local. A associação tem quatro sedes - duas na Ribeira, uma no Bonfim e uma no Jardim Cruzeiro. Dois dos projetos mais conhecidos são o Mercado Iaô e o Mercado Iaô Verão. Este último propõe mesclar música, arte visuais e gastronomia em uma feira para empreendedores criativos.

O comando de Margareth na Cultura indicaria a participação de ao menos mais uma pessoa baiana no primeiro escalão do governo. Na sexta-feira, o presidente eleito anunciou o nome do governador Rui Costa como o futuro ministro da Casa Civil.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) disse estar “muito contente” com a nomeação para a pasta. “Grande artista, competente, com experiência como gestora da Fábrica Cultural, importante entidade que atua há anos fomentando a cultura em Salvador em bairros da periferia. O Brasil e a Bahia merecem”, publicou, em uma postagem no Instagram.

Vereadora de Salvador, Marta Rodrigues (PT) também falou em "nomeação". "Muito contente com a nomeação de Margareth Menezes para o Ministério da Cultura. Grande artista, competente, com experiência como gestora da Fábrica Cultural, importante entidade que atua há anos fomentando a cultura em Salvador em bairros da periferia. O Brasil e Bahia merecem!", publicou, no Twitter.