Margareth Menezes comanda festival Afropop no fim de semana

Margareth Menezes é a anfitriã do Festival AfroPop neste sábado (10) e domingo (11), às 19h. O evento virtual, com transmissão no YouTube e na TVE, terá também Olodum, Dão, Cronista do Morro e Panteras Negras, com participação de Tulani Masai. Margareth convida também Márcia Short para uma participação especial no primeiro dia. Além dos shows, o festival terá participação em vídeo de artistas que vão falar sobre referências afro-urbanas atuais.

Desde 2005, Margareth tem se dedicado a divulgar o AfroPop Brasileiro, para ressaltar as raízes negras e indígenas da cultura nacional. O AfroPop, segundo a cantora, é também uma forma de se afirmar contra o apagamento racista da memória e a favor do protagonismo e da representatividade do povo negro. “O AfroPop é um movimento que promove a beleza e a riqueza ancestral junto à contemporaneidade e que acolhe todos que lutam pela igualdade de direitos. É o abraço entre o tambor e o computador”, explica Margareth, que ouviu pela primeira vez, em 1991, o termo "afropop". Na ocasião, ela estava em uma turnê internacional ao lado do músico americano David Byrne.

“Precisamos pensar o Brasil com mais pertencimento, mais propriedade. Nosso referencial é necessário para construir um presente seguro. Já que somos, efetivamente, participantes da construção da identidade afro-brasileira no mundo. A cultura que não se renova fica estática no tempo, endurece e envelhece. Vivemos tempos de constante modernização e nós, afro-brasileiros, temos o direito e o dever de nos posicionarmos”, defende Margareth Menezes.

Realizado pela Giro Planejamento Cultural em parceria com a Pedra do Mar Produções, o Festival AfroPop tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. O festival conta com apoio da TVE Bahia.

